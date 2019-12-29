Информацией поделился глава Минобороны России.

ВМФ России получат 5 подлодок и 9 кораблей в 2020 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью журналистам телеканала "Звезда". Флот пополнится двумя головными субмаринами "Князь Владимир" и "Казань". Военных также ждут серийные атомные подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск", дизельная подлодка "Волхов".

В ВМФ войдет фрегат "Адмирал флота Касатонов" корветы "Гремящий", "Ретивый" и "Алдар Цыденжапов". В списке значатся десантный корабль "Петр Моргунов", тральщик "Яков Баляев" и три судна обеспечения. Кроме новых кораблей на боевое дежурство отправятся еще пять объектов, которые сейчас стоят в доке на ремонте.

Ранее Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия.

