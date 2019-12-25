В России запатентовали подводный аппарат для защиты субмарин от торпед

Разработчики раскрыли описание к патенту изделия.

Российские представители Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" запатентовали подводный аппарат. Устройство имитирует подводную лодку и поражает направляющиеся на субмарину торпеды. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на текст документа. Известно, что новое изделие представляет из себя объект с бортовой системой управления, а также энергетической установкой, устройством бесконтактного ввода маршрута.

Целью изобретения является разработка устройства, имитирующего физические размеры подводной лодки, для создания ложной цели и маскировки подводной лодки от возможного обнаружения торпедой противника, позволяющего подводной лодке осуществлять маневр уклонения от атакующей ее торпеды, а торпеду наводить на ложную протяженную цель, при сближении с которой поражать ее взрывным устройством. описание к патенту

Эксперты добавили, что в состав бортовой системы включен кабель гибкой протяженной буксируемой антенны. В длину он соответствует длине субмарины. При этом скрепленные с ним гидрофоны, акустические излучатели и отражатели, создают соразмерную подводной лодке ложную акустическую цель. Также на кабеле размещаются взрывные устройства. Они приводятся в действие по команде бортовой системы управления.

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Фото: Федеральный институт промышленной собственности