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Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

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Оно проводится Северным флотом.

Сергей Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия. Глава Минобороны предоставил информацию во время заседания коллегии. Об этом сообщили "РИА Новости".

Оружие тестируется на Северном флоте. Военные проверяют характеристики не только гиперзвуковой техники, но и других видов средств защиты. Эксперименты позволят ВМФ РФ качественно увеличить боевой потенциал. Также чиновники рассмотрели вопрос выполнения плана деятельности на 2019-2025 года.

Ранее дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК "Система".

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: гиперзвуковое оружие, минобороны, северный флот, сергей шойгу
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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