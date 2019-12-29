Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК "Система"

Его оборот составляет миллиарды рублей

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу возглавит венчурный фонд Sistema SmartTech, который создаёт АФК "Система". Его целевой оборот составляет пять миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Фонд будет заниматься инвестициями в стартапы на ранних стадиях.

- Он станет проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями, - считает Ксения Шойгу.

Sistema SmartTech планирует инвестировать в основном в отечественные проекты.

Якорным инвестором фонда выступит АФК "Система" с инвестициями до 1,5 миллиардов рублей.

Ранее минобороны РФ опубликовало видео работы спецназа в реальных условиях.