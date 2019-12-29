Ролик размещен в честь дня сил специальных операций.

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций. На кадрах запечатлена работа российского спецназа. Об этом сообщили "РИА Новости".

Военные не уточнили обстоятельства, в которых работали силы РФ. Однако им пришлось стрелять по противнику из снайперских винтовок. Военные также ликвидировали автомобиль при помощи гранатомета. Ролик опубликован специально ко дню Сил специальных операций Минобороны РФ.

Памятная дата отмечается ежегодно 27 февраля по приказу президента России. Впервые праздновать этот день стали в 2015 году.

Ранее первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России.

Фото и видео: YouTube/Дмитрий Пименов