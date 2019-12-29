Солдаты обучаются на нем в Гатчине.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России. В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на представителей Министерства обороны. В местном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению целей условного воздушного противника.

Боевой расчет продемонстрировал навыки, уничтожив электронными пусками условного противника прокомментировали в ведомстве

Ранее боевые стрельбы "Витязя" проводились на полигоне в Астраханской области. Там военные принимали комплекс у представителей промышленности.

Ранее в Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500.

Видео: YouTube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ