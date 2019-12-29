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Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России

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Солдаты обучаются на нем в Гатчине.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступил в ВКС России. В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на представителей Министерства обороны. В местном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению целей условного воздушного противника.

Боевой расчет продемонстрировал навыки, уничтожив электронными пусками условного противника

прокомментировали в ведомстве

Ранее боевые стрельбы "Витязя" проводились на полигоне в Астраханской области. Там военные принимали комплекс у представителей промышленности.

Ранее в Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500.

Видео: YouTube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Теги: армия, витязь, вкс, вооружение, ракетный комплекс, с-350
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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