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В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500

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Они начнутся не раньше следующего года.

В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей". Об этом сообщили в газете "Красная звезда" со ссылкой на замминистра ведомства Алексея Криворучко. Тестирование зенитной ракетной системы состоится в 2020 году.

На данный момент военные завершили испытания системы С-350 "Витязь-ПВО". Первый образец данного оружия передан для использования армии. Первые поставки ЗРС С-500 для армии запланированы на 2025 год. Созданием комплекса занимается компания "Алмаз-Антей".

Ранее Piter.tv писал о том, что ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7

Теги: испытания, минобороны, с-500
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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