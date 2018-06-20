Ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою

ЗРК подтвердил характеристики не только во время испытания, но во время выполнения "специальных задач в реальных боевых условиях".

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" впервые испытан в бою. Об этом сообщил гендиректор завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей" Фанил Зиятдинов.

ЗРК полностью подтвердил характеристики не только во время испытания, но во время выполнения "специальных задач в реальных боевых условиях". Зиятдинов подчеркнул: характеристики ЗРК семейства "Тор" не имеют равных как в России, так и в других странах.

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Фото и видео: Минобороны РФ / Youtube.