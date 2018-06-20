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Ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою

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ЗРК подтвердил характеристики не только во время испытания, но во время выполнения "специальных задач в реальных боевых условиях".

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" впервые испытан в бою. Об этом сообщил гендиректор завода "Купол", входящего в концерн "Алмаз-Антей" Фанил Зиятдинов.

ЗРК полностью подтвердил характеристики не только во время испытания, но во время выполнения "специальных задач в реальных боевых условиях". Зиятдинов подчеркнул: характеристики ЗРК семейства "Тор" не имеют равных как в России, так и в других странах.

Ранее сообщалось, что Запад больше не может игнорировать правду: Россия подключилась к расследованию дела о крушении Boeing 777.

Фото и видео: Минобороны РФ / Youtube.

 

Теги: зрк, тор-м2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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