Первая встреча России, Нидерландов и Австралии состоялась на Донбассе.

Россия подключилась к расследованию дела о крушении Boeing 777 в Донецкой области. Первая трехсторонняя встреча представителей нашей страны с голландцами и австралийцами показала, что Запад больше не может игнорировать правду и бездоказательно обвинять РФ в трагедии. Об этом изданию ФБА "Экономика сегодня" сообщил специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Пассажирский борт потерпел крушение в 2014 году, но к сегодняшнему дню скрывать правду об инциденте Запад уже не может. Почти пять лет союзники США бросались обвинениями в адрес Москвы, даже не скрывая намерений возложить на нее вину за трагедию, но появляются новые обстоятельства, заставляющие пересмотреть такую политику. Александр Романов

На днях в России выступил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он заявил, что в гибели пассажиров и экипажа малайзийского Boeing виноваты украинские власти. Прозоров предъявил документы, которые ставят под сомнение объективность западных стран и справедливость расследования.

Голландия и ее западные союзники пять лет лишь делали вид, что проводят расследование, профессионалам эта фикция ясна давно. Основой расследования любой авиакатастрофы является процедура, называемая выкладкой самолета. В районе происшествия собираются все детали воздушного судна вплоть до мельчайших, после чего борт буквально собирают из них заново. Это почти всегда снимает вопросы о том, что стало причиной крушения, кто несет ответственность за трагедию. Но выкладку никто не делал, а детали с места происшествия растаскивали годами. Александр Романов

Политика западных стран касаемо крушения лайнера была направлена против России. В отчете о трагедии, который был опубликован 13 октября 2015 года, говорилось, что самолет сбили ракетой серии 9М38. По некоторым данным ее выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Представители США и их союзники утверждали, что Россия завезла зенитно-ракетный комплекс на территорию Украины, произвела выстрел по гражданскому борту, а затем обратно увезла его в РФ. При этом Москва заявляла, что ракеты для ЗРК "Бук" российская армия давно списала, а вот в вооружении Украины они до сих пор имеются. У ополчения ЛДНР такого оружия нет.

Напомним, Boeing 777, следовавший по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Среди них 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследовать это дело поручили Совету безопасности Нидерландов.

Ранее мы рассказывали о благотворительной организации "Прерванный полет", которая оказывает помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.

Видео: YouTube / FT I