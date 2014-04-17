Городские открытия: благотворительная организация "Прерванный полет"

Специалисты центра помогают людям справиться с утратой близкого человека и залечить душевные раны.

В конце 2006 года в Петербурге появилась благотворительная организация "Прерванный полет". Ее создали родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком людей. Напомним, 22 августа 2006 года самолет Ту-154М, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в поселке Сухая Балка в Константиновском районе Донецкой области. Погибли все, кто находился на борту: 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

Основной задачей организации на тот момент являлась помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Но впоследствии мы поняли, что тот печальный опыт, который мы приобрели, может быть полезен родственникам погибших в других авиакатастрофах и чрезвычайных ситуациях. Алексей Штейнварг – член совета благотворительной организации "Прерванный полет"

В числе тех, кто получил психологическую помощь, оказались родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Трагедия произошла 31 октября 2015 году и унесла жизни 224 человек.

Взрыв в петербургском метро раздался 3 апреля 2017 года. В результате теракта 87 человек получили травмы разной степени тяжести. 16 пассажиров, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, погибли. С момента трагедии прошло почти два года, но с некоторыми пострадавшими специалисты организации "Прерванный полет" работают до сих пор.

Самое тяжелое — это помощь пострадавшим в метро. Одно дело работать с родственниками погибших, другое — помогать тем, кто пережил и остался жив. У кого не столько физические травмы, сколько психологические, моральные. Алексей Штейнварг – член совета благотворительной организации "Прерванный полет"

Обратиться за помощью в организацию "Прерванный полет" может каждый, кто пережил несчастье. Связаться со специалистами можно по телефону: +7-812-335-6808 и электронной почте: bort85185@ptmail.ru. В социальной сети "ВКонтакте" также есть группа https://vk.com/bort85185.

Видео: YouTube, Piter.TV

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