"Ночлежка" осенью откроет в Ленобласти новый приют для пожилых и маломобильных людей

Благотворительная организация просит помочь собрать 1,5 миллиона рублей для благоустройства.

Уже этой осенью в Ленобласти "Ночлежка" откроет приют для пожилых и маломобильных бездомных людей. Это проект для людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить свою старость. Многие из них месяцами, а иногда и годами, ждут своей очереди на заселение в государственные интернаты и пансионаты. Об этом сообщила благотворительная организация "Ночлежка".

В загородном доме одновременно смогут жить до 15 человек. Рядом с ними постоянно будут находиться сопровождающие. Комнаты будут рассчитаны максимум на четверых, будут созданы условия для маломобильных людей. У дома разобьют сад и благоустроят территорию.

Мы уже построили двухэтажный дом, подвели коммуникации и переходим к внутренней отделке и благоустройству. Пожалуйста, поддержите нас. Полтора миллиона рублей нам нужно собрать до 15 августа, чтобы создать уют и удобство. благотворительная организация "Ночлежка"

Ранее "Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных в Петербурге и Москве.

Фото: Ночлежка