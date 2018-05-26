"Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных в Петербурге и Москве

Воду можно приносить в Петербурге по адресу: Боровая улица, 112б, вход с Расстанной. Принимают воду в любой день с 10 до 22 часов.

Благотворительная организация "Ночлежка" объявила о ежегодной акции "Как пить дать" по сбору питьевой воды для бездомных жителей Петербурга и Москвы.

Акция продлится до 24 июля включительно. В "Ночлежке" сообщили, что лучше всего приносить негазированную воду в бутылках емкостью 0,5–0,6 л. В организации добавили, что идеально, если это будут бутылки, пригодные и для горячей воды

Воду можно приносить в Петербурге по адресу: Боровая улица, 112б, вход с Расстанной. Принимают воду в любой день с 10 до 22 часов. "Если калитка закрыта, нажмите кнопку домофона и скажите дежурному, что вы привезли воду для бездомных людей", — уточнили в "Ночлежке".

В Москве воду ждут по адресам: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, в любой день с 10:00 до 22:00, а также в баре "Стрелка" на Берсеневской набережной, 14/5, в любой день с 12:00 до 22:30.

Фото: phxere

