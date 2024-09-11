  1. Главная
В Петербурге прошла панихида по погибшим при крушении самолета над Синаем
Сегодня, 9:04
В Петербурге прошла панихида по погибшим при крушении самолета над Синаем

На Серафимовском кладбище состоится заупокойная лития.

Трагедия над Синайским полуостровом произошла 10 лет назад. Жертвами крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург, стали 224 человека, среди них были жители Северной столицы и Ленобласти. 

Родственники погибших создали Благотворительный фонд памяти жертв авиакатастрофы "Рейс 9268", город оказывает ему поддержку. Также на Серафимовском кладбище в 2017 году открыли мемориал "Сложенные крылья". А в августе 2019 года в микрорайоне "Балтийская жемчужина" стартовало возведение храма великомученика Димитрия Солунского. Введен в эксплуатацию социальный центр, в котором временно расположены храм святого благоверного князя Вячеслава Чешского, кабинет психологической помощи и лекторий воскресной школы. 

Утром 31 октября в храме прошла панихида, на Серафимовском кладбище состоится заупокойная лития. 

Фото: пресс-служба Смольного 

