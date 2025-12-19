В Оренбургской области рухнул самолет СПбГУГА, погибли трое

Самолет вылетел в 07:33, во время работы сработал аварийный маяк.

В Оренбургской области 2 февраля произошло крушение самолета Diamond, который принадлежал Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МЧС России.

Воздушное судно рухнуло неподалеку от Орска сегодня утром, на борту находились трое – пилот и двое курсантов. Все они погибли. По предварительным данным, самолет вылетел в 07:33, спустя время сработал аварийный маяк. Возгорания не было. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Фото: Telegram / 112

Ранее на Piter.TV: в США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами.

Главное фото: пресс-служба МЧС России