В конце декабря армия получила новые ЗРС.

Первый комплект новейшей ЗРС С-350 "Витязь" передан Минобороны РФ. Вооружение поставлено концерном "Алмаз-Антей". Об этом сообщили "РИА Новости".

Торжественная церемония передачи боевой техники состоялась 22 декабря. ЗРС привезли на полигон Капустин Яр в Астраханской области. "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку. Она поражает все существующие средства противника, включая малозаметные и крылатые ракеты. Техника способна работать на предельно малых и больших высотах автономно и в составе эшелона ПВО. В комплект входят ракеты С-400, а также ракеты малой дальности.

Специалисты закончили разрабатывать С-350 в первой половине 2019 года. С июня оборудование представляли на международных фестивалях.

Ранее Piter.tv писал о том, что российская армия скоро получит ЗРС С-500.

Видео: YouTube/Минобороны России