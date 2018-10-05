Российская армия скоро получит ЗРС С-500

Новейшие отечественные зенитные ракетные системы С-500 скоро поступят в Минобороны РФ. Об этом рассказал начальник Военной академии воздушно-космической обороны, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Обучающиеся в гатчинском центре осваивают комплексы С-400 и С-500. В конце же года ожидается поступление в центр первых комплексов С-350 "Витязь". Замечу, что в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время.

Владимир Ляпоров, генерал-лейтенант.