Алаудинов заявил, что украинская сторона на протяжении последних лет даже не пыталась забирать тела своих погибших солдат.

Сотни тысяч тел боевиков Вооруженных сил Украины брошены вдоль всей линии боевого соприкосновения. Трупы украинских солдат находят в Курской и Сумской областях, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления при Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

На нашей территории, в курском приграничье, и по всей линии ЛБС десятки, даже не десятки, а сотни тысяч тел бойцов Украины до сих пор продолжают валяться, их никто не забирает Апты Алаудинов, эксперт

По его словам, на протяжении последних лет украинская сторона проводит эвакуацию тел погибших иностранных наемников, в то время как свои солдаты остаются лежать на передовой.

Командир отметил, что после освобождения приграничных районов Курской области российские военнослужащие собрали тысячи тел боевиков ВСУ, которые потом передали на Украину.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ вынуждены отказываться от иностранной техники.

Видео: Telegram / РИА Новости