Видео: атомную подлодку К-3 грузят на баржу в Выборгском заливе

Только в этой акватории "Атлант" может уйти на глубину 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров.

В Выборгском заливе 2 сентября атомоход "Ленинский комсомол" К-3 устанавливают на погружную баржу "Атлант". Со дна на поверхность судно будет подниматься восемь часов, передают в пресс-службе АНО "Остров фортов".

Только в этой акватории "Атлант" может уйти на глубину 18 метров при средних глубинах Финского залива от шести до девяти метров. В операции задействовали 40 человек — с самого утра работу ведут водолазы и докмейстеры. Завершить погрузку планируется ближе к полуночи.

После установки специалисты прикрепят специальные швартовые понтоны. Легенда отечественного флота будет готова к транспортировке в порт "Моби дик" в Кронштадте.

Фото: пресс-служба АНО "Остров фортов"