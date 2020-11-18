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Обнаружено место сброса загрязненных стоков в Выборгский залив
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Обнаружено место сброса загрязненных стоков в Выборгский залив

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В настоящее время разыскивается хозяйствующий субъект, который сбрасывает неочищенные стоки в залив.

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу обнаружили место сброса загрязненных стоков в бухту Малая Пихтовая Выборгского залива Балтийского моря. Его нашли с использованием подводного дрона и с помощью обследования практически каждого метра береговой полосы. 

Изначально осмотрели официальные выпуски предприятий, ведущих хозяйственную деятельность поблизости. Источник устанавливали при патрулировании береговой полосы на катере ФГБУ "Балттехмордирекция": он сбрасывал мутные воды с резким химическим запахом. 

В настоящее время разыскивается хозяйствующий субъект, который сбрасывает неочищенные стоки в залив. После установления всех обстоятельств примут процессуальное решение. 

Ранее мы рассказывали о том, что у Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов. 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

Теги: выборгский залив, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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