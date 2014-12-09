Близ Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов

Мазут попал в местную реку Лава.

Как сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сегодня в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступило сообщение о разливе загрязняющих среду нефтепродуктов. Мазут стек прямо в реку Лава, которая находится в поселке Назия.

Группа спасателей оперативно прибыла на место происшествия и ликвидировала разлив нефтепродуктов. Работники срочной службы обработали место протечки мазута сорбентом, а также установили боновые заграждения. Информацию об инциденте передали в Центр управления в кризисных ситуациях.

Ранее о разливе нефтепродуктов сообщали из Выборгского района Санкт-Петербурга. Тогда оперативные службы также обработали местность и ликвидировали загрязнение.

Фото: скриншот из видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО