Петербургские "Метеоры" отправились на зимнюю стоянку в Шлиссельбурге

Летом суда перевезли около 500 тыс. пассажиров.

Навигационный сезон на Неве официально закрыт с 23 октября, в связи с чем скоростные суда "Метеоры" направились на зимнюю стоянку, которая находится в Шлиссельбурге. Их ожидают техническое обслуживание и отдых, рассказали в администрации Ленобласти.

Протяжный гудок каждого теплохода – это прощание с пассажирами до весны. Спасибо за этот сезон! Пресс-служба администрации Ленобласти

Летом "Метеоры" перевезли около 500 тыс. пассажиров. Самые популярные направления – Петергоф, Кронштадт и крепость "Орешек".

