Петербургские "Метеоры" отправились на зимнюю стоянку в Шлиссельбурге
Сегодня, 14:58
Летом суда перевезли около 500 тыс. пассажиров.

Навигационный сезон на Неве официально закрыт с 23 октября, в связи с чем скоростные суда "Метеоры" направились на зимнюю стоянку, которая находится в Шлиссельбурге. Их ожидают техническое обслуживание и отдых, рассказали в администрации Ленобласти. 

Протяжный гудок каждого теплохода – это прощание с пассажирами до весны. Спасибо за этот сезон! 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Летом "Метеоры" перевезли около 500 тыс. пассажиров. Самые популярные направления – Петергоф, Кронштадт и крепость "Орешек". 

Ранее на Piter.TV: комблаг Петербурга подготовил уборочную технику к зиме. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: метеоры, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

