В районе Шлиссельбурга мотоциклист провалился под лед Новоладожского канала

В районе Шлиссельбурга прошла спасательная операция, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
В поисково-спасательный отряд города 20 февраля поступила информация от мужчины о том, что он двигался на мотоцикле по Новоладожскому каналу и провалился под лед. Пострадавшего извлекли на берег, от помощи медиков он отказался.
Ранее в саду Ивана Фомина в Петербурге женщина провалилась под лед, когда справляла нужду.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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