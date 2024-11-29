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В районе Шлиссельбурга мотоциклист провалился под лед Новоладожского канала
Сегодня, 15:41
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В районе Шлиссельбурга мотоциклист провалился под лед Новоладожского канала

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Пострадавшего извлекли на берег, от помощи медиков он отказался.

В районе Шлиссельбурга прошла спасательная операция, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В поисково-спасательный отряд города 20 февраля поступила информация от мужчины о том, что он двигался на мотоцикле по Новоладожскому каналу и провалился под лед. Пострадавшего извлекли на берег, от помощи медиков он отказался.

Ранее в саду Ивана Фомина в Петербурге женщина провалилась под лед, когда справляла нужду. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: новоладожский канал, провалился под лед, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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