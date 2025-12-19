  1. Главная
Следователи задержали водителя лодки, которая перевернулась в Новоладожском канале
Сегодня, 13:39
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

В Ленобласти задержали 38-летнего судоводителя, подозреваемого в нарушении правил движения при управлении аэролодкой. Напомним, погибли трое, также есть пострадавший. 

Как сообщили в Западном МСУТ СК РФ, трагедия произошла накануне в Новоладожском канале. Мужчина совершил столкновение с наплавным мостом в Новой Ладоге. Скончались 40-летний уроженец Ростова-на-Дону, 33-летняя женщина и житель Ленобласти 42 лет. В день случившегося они находились на базе отдыха "Креницы", где и познакомились друг с другом. Прав у водителя не было. 

Назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Большую Невку упал человек. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: новоладожский канал, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

