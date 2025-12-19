  1. Главная
В Большую Невку упал человек. На месте работают спасатели
Сегодня, 14:57
Известно, что инцидент произошёл неподалёку от Сампсониевского моста.

В Петербурге разворачивается операция по спасению человека, оказавшегося в воде. Информация поступает с Большой Невки вблизи Пироговской набережной, информирует 78.ru.

Состояние попавшего в беду гражданина уточняется специалистами экстренных служб, прибывших на место происшествия. Известно, что инцидент произошёл неподалёку от Сампсониевского моста.

Обстоятельства инцидента уточняются, первыми о произошедшем сообщили случайные свидетели происшествия. В настоящий момент проходят необходимые мероприятия по поиску и эвакуации пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь около 100 петербуржцев госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Статистика показывает устойчивый показатель числа обратившихся в Новый Год: ежегодно количество составляет от 80 до 100 человек. Причем около трети случаев связаны с последствиями употребления алкоголя. Вторая распространённая причина обращений — повреждения, полученные вследствие падений, включая ушибы и переломы.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

