В Большую Невку упал человек. На месте работают спасатели

В Петербурге разворачивается операция по спасению человека, оказавшегося в воде. Информация поступает с Большой Невки вблизи Пироговской набережной, информирует 78.ru.

Состояние попавшего в беду гражданина уточняется специалистами экстренных служб, прибывших на место происшествия. Известно, что инцидент произошёл неподалёку от Сампсониевского моста.

Обстоятельства инцидента уточняются, первыми о произошедшем сообщили случайные свидетели происшествия. В настоящий момент проходят необходимые мероприятия по поиску и эвакуации пострадавшего.

Фото: Pxhere