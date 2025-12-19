В новогоднюю ночь около 100 петербуржцев госпитализировали в Елизаветинскую больницу

Основными причинами обращений стали алкогольные интоксикации, разнообразные травмы и обострения болезней желудочно-кишечного тракта.

Пресс-служба Елизаветинской больницы сообщила, что в течение новогодней ночи туда обратились приблизительно 100 человек. Медики поясняют, что основными причинами обращений стали алкогольные интоксикации, разнообразные травмы и обострения болезней желудочно-кишечного тракта.

Статистика показывает устойчивый показатель числа обратившихся в Новый Год: ежегодно количество составляет от 80 до 100 человек. Причем около трети случаев связаны с последствиями употребления алкоголя. Вторая распространённая причина обращений — повреждения, полученные вследствие падений, включая ушибы и переломы.

Особенно тревожат врачей обращения пожилых пациентов, ведь в праздничный вечер нередко возникают случаи инсульта, инфаркта миокарда, нарушений сердечного ритма и осложнений хронических патологий.

Елизаветинская больница расположена на севере Петербурга и является одним из крупных городских стационаров, осуществляющим круглосуточное дежурство. Медицинские работники подчеркивают, что ночное празднование Нового Года для них означает серьёзную ответственность и напряжённую работу в условиях повышенного риска.

Фото: Piter.TV