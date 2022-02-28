В Петербурге женщина провалилась под лед, когда справляла нужду

Пришлось вызывать спасателей.

Нетрезвая жительница Петербурга провалилась под лед водоема, когда справляла нужду. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 17 февраля в службу "112" позвонил мужчина с просьбой прислать помощь в сад Ивана Фомина, расположенный на Сиреневом бульваре. По словам очевидца, пострадала 55-летняя женщина.

Было установлено, что потерпевшая на льду хотела справить "естественные надобности", из-за чего провалилась ее нога. Горожанку высвободили из ледяного плена к приезду полицейских.

Ранее девушка принесла извинения за то, что справила нужду у Казанского собора.

Фото: Piter.TV