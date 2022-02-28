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В Петербурге женщина провалилась под лед, когда справляла нужду
Сегодня, 12:17
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В Петербурге женщина провалилась под лед, когда справляла нужду

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Пришлось вызывать спасателей.

Нетрезвая жительница Петербурга провалилась под лед водоема, когда справляла нужду. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 17 февраля в службу "112" позвонил мужчина с просьбой прислать помощь в сад Ивана Фомина, расположенный на Сиреневом бульваре. По словам очевидца, пострадала 55-летняя женщина. 

Было установлено, что потерпевшая на льду хотела справить "естественные надобности", из-за чего провалилась ее нога. Горожанку высвободили из ледяного плена к приезду полицейских. 

Ранее девушка принесла извинения за то, что справила нужду у Казанского собора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: женщина провалилась под лед, сад ивана фомина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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