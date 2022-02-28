Жители Выборгского района выступили против застройки сада Ивана Фомина

Под строительство школы для детей-инвалидов внутри сквера планируют снести гаражный кооператив, голубятни, площадку для собак.

Жители Выборгского района пытаются внести сад Ивана Фомина в список зеленых насаждений и защитить его от застройки. На месте гаражей внутри сквера построят учебное заведение для детей-инвалидов, тогда снесут стоянку, голубятни, площадку для собак. Парк очень важен для жителей спального района – по их мнению, для школы есть альтернативные места.

Данную территорию пытались застроить уже более 10 раз: начиная с 1980 годов здесь пытались строить многоэтажные паркинги, станции технического обслуживания автомобилей "Москвич", многозальные кинотеатры. Последний раз жителям удалось отстоять эту территорию в 2010 году, в тот момент нам было однозначно обещано: больше здесь ничего строить не будут, и эта территория станет зеленой зоной. Владимир Марков, местный житель

Активисты отмечают, стройка невозможна: на месте будущего здания находится грунт, насыщенный водой. Еще одна сложность: в парке расположен пруд, который имеет водоохранную зону 20 метров.

Тем не менее в ответах, которые мы получаем из администрации, указывается, что никакого официального водоема здесь нет. На самом деле, это не так, водоем есть, мы проверяли эту информацию в реестре. У водоема имеется номер. Владимир Марков, местный житель

Исторически сквер используется как место рекреации не только петербуржцев, но и голубей и собак. Одну из немногих в Выборгском районе площадок для выгула собак тоже могут снести.

Мы можем потерять прогулку на закрытой территории, так как большую собаку я не могу отпустить, рискуя жизнью других людей. Хотя я знаю, что мой пес добродушный, добрый, но многие люди боятся собак. Алена Дунаева, местная жительница

В новый социальный объект будут приезжать дети-инвалиды из Калининского, Приморского и Выборгского районов. Из-за сноса гаражей и возведения на этом месте школы появятся проблемы с парковкой автомобилей.

Перекресток Сиреневого бульвара и улицы Есенина – это поликлиника, в которой также обслуживаются люди с муниципального округа "Парнас", там стоят очереди с утра из припаркованных машин – там не въехать и не выехать. На самом деле наступает транспортный коллапс. Галина Зыкова, местная жительница

До конца года автовладельцы должны покинуть гаражи, жители просят благоустроить это место и сделать частью сквера.

Более 100 социальных объектов планируют построить на их месте, это ни один бюджет не осилит, даже на ближайшие года. То есть это как минимум предлог: убрать гаражи, заявить соцобъект, который сейчас проектирует, это опять же деньги, проект будет готов, а в бюджете не окажется денег. Следовательно, деньги на проект потрачены зря, а здесь может появиться очередной жилой комплекс. Евгений Ененков, муниципальный депутат округа "Шувалово-Озерки"

Как отмечают местные: они не против социального объекта, если его строительство не навредит окружающим.

Фото, видео: Piter.TV, из архива жителей.