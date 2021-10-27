Утку со стрелой в голове вновь заметили в саду Ивана Фомина

На первый взгляд птица не уступала по активности своим сородичам.

Утка со стрелой в голове до сих пор живет в саду Ивана Фомина и, похоже, чувствует себя неплохо. Днем 27-го октября ее заметил корреспондент Piter.TV.

В мае 2021-го года птица стала героем паблика "Любимые Коломяги" в "ВКонтакте". Тогда утку хотели выловить и отвезти ее к специалистам, но ничего не получилось: она сразу же улетала. На днях птицу заметили вновь. По ее активности трудно сказать, что утка чувствует себя плохо. Сегодня она плавала, боролась за еду и даже летала. Ситуация может ухудшиться зимой, когда стрела начнет замерзать.

Ранее орнитолог рассказал Piter.TV, можно ли подкармливать уток хлебом.

Тем временем гуси начали активно улетать на зимовку. Ленинградская область стала для них транзитной зоной.

Видео: Piter.TV