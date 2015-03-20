Тело женщины нашли под мостом через реку Утка в Петербурге

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов и спасатели выезжали на место обнаружения человеческого тела. Инцидент произошел утром десятого марта в Невском районе города.
Труп женщины нашел местный житель под мостом, перекинутым через реку Утка. Информация о происшествии поступила в оперативные службы примерно в 08:48. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и полицейские.
Очевидцы сообщили, что погибшая была одета в штаны, футболку и носки. Тело обнаружили неподалеку от дома номер пятнадцать по Русановской улице. В настоящий момент сложно сказать, как долго труп находился в воде.
Прибывшие спасатели извлекли тело из водоема и транспортировали его на берег. После этого останки передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также установить личность погибшей и причину ее смерти.
Фото: Piter.TV
