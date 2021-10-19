Видео: гуси стаями летят через Ленинградскую область на зимовку

Чаще всего Ленобласть для гусей в осенний сезон является транзитной зоной.

В Ленобласти стали замечать стаи гусей. Скорее всего, птицы отправились на зимовку. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

Осенью гуси, как правило, пересекают наш регион транзитом, по дороге в Западную Европу - где они и проведут зиму. Павел Глазков.

В комментариях под постом пользователи стали делиться своими историями. Очевидцы видели стаи в Тосненском, Приозерском районе, Республике Карелия.

Глазков рассказал, что численность гусей в одной стае может достигать десятков, а иногда и сотен птиц. В Ленинградской области гнездятся только два вида: серый гусь и белощекая казарка. Все остальные бывают только пролетом.

Ранее Павел Глазков сообщил о том, что на озере Сестрорецкий разлив на отдых остановилось два диких гуся.

Видео: ВКонтакте / Галина Фомина

Фото: ВКонтакте / Павел Глазков