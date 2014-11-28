Птицы активно едят, пополняют свои жировые запасы.

На озере Сестрорецкий разлив на отдых остановилось два диких гуся. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Это молодые белолобые гуси. Белое пятно на лбу у этих птиц появится только к весне. Молодые птицы по какой-то причине отстали от своей стаи и решили отдохнуть в Сестрорецке. Павел Глазков, биолог

Это не первый случай в Петербурге. Осенью прошлого года, по словам Павла, гусь-гуменник несколько недель провел у стен Петропавловской крепости, а в парке Ивана Фомина отдыхала белощекая казарка.

Птицы активно едят, пополняют свои жировые запасы. В свободное время гуси ухаживают за перьями: для водоплавающих птиц это особенно важно.

Несколько дней назад еще один дикий гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала перед перелетом на юг.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков