В саду Ивана Фомина остался зимовать дикий гусь

По непонятным причинам белощекая казарка отстала от своей стаи и осталась зимовать в Петербурге.

В Выборгском районе Петербурга, в саду Ивана Фомина, поселился дикий гусь. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

По непонятным причинам белощекая казарка отстала от своей стаи и осталась зимовать в Петербурге, что совсем нетипично. Как отметил биолог, птица не боится людей, потому что, видимо, никогда не видела человека и не понимает, что он может быть опасен для нее.

Птица по размерам меньше, чем привычный для нас гусь, из оперения преобладают белые и черные цвета. Голос белощекой казарки напоминает собачий лай. Эти птицы обитают в Арктике, зимуют в Западной Европе.

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Видео: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков