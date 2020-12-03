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В саду Ивана Фомина остался зимовать дикий гусь

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По непонятным причинам белощекая казарка отстала от своей стаи и осталась зимовать в Петербурге.

В Выборгском районе Петербурга, в саду Ивана Фомина, поселился дикий гусь. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

По непонятным причинам белощекая казарка отстала от своей стаи и осталась зимовать в Петербурге, что совсем нетипично. Как отметил биолог, птица не боится людей, потому что, видимо, никогда не видела человека и не понимает, что он может быть опасен для нее.

Птица по размерам меньше, чем привычный для нас гусь, из оперения преобладают белые и черные цвета. Голос белощекой казарки напоминает собачий лай. Эти птицы обитают в Арктике, зимуют в Западной Европе.

Редкое природное явление "ледяные волосы" обнаружили во Всеволожском районе.

Видео: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: гусь, каждой твари по паре, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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