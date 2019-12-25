Редкое природное явление "ледяные волосы" обнаружили во Всеволожском районе

У этого явления много названий: ледяные цветы", "ледяная вата", "снежные волосы", "волосатый лёд", "ледяная шерсть".

В Ленобласти обнаружили редкое явление — нити из льда, образованные грибами. Необычное природное явление показал биолог Павел Глазков на странице "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

Он рассказал, что у этого явления много названий: ледяные цветы", "ледяная вата", "снежные волосы", "волосатый лёд", "ледяная шерсть". Чтобы появились "снежные волосы" нужна очень высокая влажность и температура ниже 0 градусов. Вода, которая есть в дереве, замерзает и лед выходит наружу через тонкие поры древесины. В основе этого явления лежит вид гриба Exidiopsis effusa.

Для разложения древесины гриб вырабатывает лигнин и танин. Возможно, именно они, растворяясь в воде древесины, и препятствуют образованию крупных кристаллов льда. Павел Глазков, биолог

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Фото: ВК/ Каждой твари по паре / Павел Глазков