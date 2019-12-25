На появление новых "гостей" в Северной столице может повлиять теплая погода.

Зимой в Петербург могут прибыть необычные птицы и редкие животные. Об этом и многом другом порталу "Невские новости" рассказал биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Эксперт указал, что на появление новых "гостей" в Северной столице может повлиять теплая погода. На вероятность появления в городской среде обитателей леса влияет температура воздуха и выпадение снега – в случае снежной и холодной зимы на появление необычных птиц или животных можно не рассчитывать.

Сами лесные жители выходят на охоту в город не от хорошей жизни: в населенных пунктах много "корма" в виде грызунов, голубей, ворон. Именно поэтому в городе и появляются совы (семь видов – в городской Красной книге) и ястребы.

При определенных условиях биолог допустил появление в Петербурге полярной совы, серой куропатки, белощекой козарки (дикие гуси), птиц-мандаринок, утки-арлекина, кабанов, лосей, лисиц, косулей, росомахи, выдр, белок-летяг, енотовидных собак.

Накануне фотографы и натуралисты заметили небывалый "расцвет" петербургской природы в теплом ноябре. В начале месяца расцвели одуванчики и астры, а на видео попали "игры" совы и белки, однако биолог Павел Глазков рассказал, что белки пристают к птицам из-за неопытности, поэтому ведут себя неосторожно.

Совсем недавно сов заметили на Елагином острове. Четыре длиннохвостых неясыти из Красной книги города удалось запечатлеть местному фотографу. В Петербурге сов видят часто, потому как в Северной столице у сов есть возможность отведать грызунов – мышей и крыс. Сотрудники ЦПКиО попросили не подкармливать сов в парке.

Фото: Piter.tv