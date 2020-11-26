Петербуржцам показали игру совы и белки

Биологи уточняют, что игры могут обернуться для белки печально.

Вечером в четверг, 26 ноября, в соцсети опубликовали видеозапись, на которой видно, как белка пытается разглядеть сову, сидящую на соседней ветке. Грызуну явно интересна птица, однако сова восседает на ветке гордо и практически не обращает внимания на навязчивого друга.

Однако игры для белок могу окончиться печально: они могут легко оказаться кормом для ночных хищников. Биолог рассказал, что белки пристают к птицам из-за неопытности, поэтому ведут себя неосторожно.

Совсем недавно сов заметили на Елагином острове. Четыре длиннохвостых неясыти из Красной книги города удалось запечатлеть местному фотографу. Перед зимой они ищут кормовые места. В Петербурге сов видят часто, потому как в Северной столице у сов есть возможность отведать грызунов – мышей и крыс.

Ранее сотрудники ЦПКиО попросили не подкармливать сов в парке.

Видео: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb