Биолог рассказал, к чему могут привести игры белок с совами

Белка сову не съест, а вот обратное возможно.

Петербургский биолог Павел Глазков объяснил, почему белки пристают к совам. В частности специалист рассмотрел ситуацию, которая ранее произошла в ЦПКиО им. Кирова.

Житель Петербурга зафиксировал на видео, как белка интересуется хищной птицей. Павел Глазков объяснил "Мегаполису", что животное, скорее всего, молодо и неопытно, и поэтому ведет себя неосторожно. Дело в том, что белка может стать пищей для совы, однако чаще всего они охотятся ночью и предпочитают мышей и крыс. В это время белки прячутся в дуплах и скворечниках.

Также Глазков отметил, что не стоит думать, что белки являются травоядными. Они с удовольствием полакомятся салом, если их угостят. Оно должно быть не соленым и не копченым.

Ранее сотрудники ЦПКиО попросили не подкармливать сов в парке.

Видео: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb