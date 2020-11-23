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Биолог рассказал, к чему могут привести игры белок с совами

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Белка сову не съест, а вот обратное возможно.

Петербургский биолог Павел Глазков объяснил, почему белки пристают к совам. В частности специалист рассмотрел ситуацию, которая ранее произошла в ЦПКиО им. Кирова. 

Житель Петербурга зафиксировал на видео, как белка интересуется хищной птицей. Павел Глазков объяснил "Мегаполису", что животное, скорее всего, молодо и неопытно, и поэтому ведет себя неосторожно. Дело в том, что белка может стать пищей для совы, однако чаще всего они охотятся ночью и предпочитают мышей и крыс. В это время белки прячутся в дуплах и скворечниках. 

Также Глазков отметил, что не стоит думать, что белки являются травоядными. Они с удовольствием полакомятся салом, если их угостят. Оно должно быть не соленым и не копченым. 

Ранее сотрудники ЦПКиО попросили не подкармливать сов в парке. 

Видео: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb

Теги: белка, корм, сова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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