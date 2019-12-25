Сотрудники ЦПКиО попросили не подкармливать сов в парке

Также горожанам напомнили, что совы являются хищниками.

Петербуржцев и гостей города просят не кормить сов в ЦПКиО им. Кирова. С наступлением холодов и появлением снега их можно увидеть все чаще. Об этом написала пресс-служба в группе парка в "ВКонтакте".

Сов не стоит пытаться кормить традиционным кормом, так как она хищник и может заинтересоваться только кусочками мяса — говядины. Птицы охотятся на мышей в ночное время, для белок и человека они не опасны. Более того, большинство сов избегают встреч с людьми.

Ранее эксперт напомнил о том, что не следует брать на руки совенка, найденного на земле. Приближаться к нему опасно для здоровья – за него могут вступиться совы-родители.

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/bird_spb