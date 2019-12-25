На Елагином острове нашлись совы

Эксперт напомнил об опасности птиц.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в Петербурге нашлись четыре совы – длиннохвостые неясыти из Красной книги города. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт напомнил, что совы являются ночными хищниками. Перед зимой они ищут кормовые места. Неудивительно, что сов чаще всего видят в Петербурге, поскольку в Северной столице у сов есть возможность отведать грызунов – мышей и крыс. Глазков добавил, что в городе можно встретить семь видов сов, которые занесены в Красную книгу города. В их числе – ушастая сова, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть.

Биолог предупредил о том, что не следует брать на руки совенка, найденного на земле. Приближаться к нему опасно для здоровья – за него могут вступиться совы-родители, а это может нанести серьезную травму. Это происходит потому, что после вылета из гнезда подросших совят родители несколько недель следят за ними и докармливают их вне гнезда.

Ранее мы сообщали о том, что в Девяткино заметили разгуливающего по улице кабана.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков / ВКонтакте