Из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры

В соцсетях появились сообщения о последствиях теплой ноябрьской погоды в Петербурге. В субботу, 7 ноября, пользователи обратили внимание, что в разных районах Северной столицы расцвели одуванчики. На это обратила внимание газета "Петербургский дневник".

Кроме того, издание "Фонтанка.ру" указало, что в Ботаническом саду, несмотря на ноябрь, расцвели ноготки, астра, а на сирени набухли почки. Такое "поведение" цветов не свойственно для обычно холодного месяца, которым является ноябрь в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что 7 ноября Петербург может побить температурный рекорд 90-летней давности. По словам синоптика и главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в этот же день в 1930 году дневная температура впервые встала на отметку +11,2 градуса.

Фото: Татьяна Белякова / ВКонтакте