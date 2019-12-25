Синоптик спрогнозировал новый суточный рекорд тепла в ноябрьском Петербурге

В последний раз +11,2 градуса тепла в этот день было 90 лет назад.

В субботу, 7 ноября, Петербург может побить температурный рекорд 90-летней давности. По словам синоптика и главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в этот же день в 1930 году дневная температура впервые встала на отметку +11,2 градуса.

Синоптик спрогнозировал +10...+12 градусов тепла в течение дня в Петербурге и +8...+13 градусов в области. На момент написания материала сервис Яндекс.Погода показывал +11 градусов тепла.

Также ожидается, что ветер подует с запада и будет порывистым, а атмосферное давление вырастет немного выше нормы и составит 762 мм рт.ст. Приятную погоду города обеспечил гребень антициклона, благодаря чему петербуржцам можно смело оставить дома зонты.

Вместе с этим, МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в субботу.

Фото: pixabay