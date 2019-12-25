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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в субботу
Сегодня, 10:40
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МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в субботу

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Порывы могут достигать 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об усилении ветра в субботу, 7 ноября. По прогнозу специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ветер может разогнаться до 15 м/с. 

Спасатели порекомендовали петербуржцам убрать вещи со двора дома и с балкона, а автомобиль поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и ненадежно укрепленных конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие строение, а также сухие деревья.

В Ленобласти ночью 6 ноября сняли северное сияние.

Фото: pixabay

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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