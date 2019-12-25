В Ленобласти ночью 6 ноября сняли северное сияние

Поймать северное сияние удалось в Пятиречье.

В ночь на 6 ноября "охотникам за северным сиянием" удалось запечатлеть это природное явление в Ленинградской области. Фотографии в Instagram опубликовал Александр Спиридонов.

Поймать северное сияние удалось в Пятиречье – посёлке в Запорожском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. По словам фотографа, это произошло около 01:30.

В конце октября необычное свечение неба заметили в Выборгском районе, Приозерске, Лосево и других населенных пунктах.

Фото: Instagram/ tooluxel