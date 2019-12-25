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В Ленобласти ночью 6 ноября сняли северное сияние
Сегодня, 15:42
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nastya960

В Ленобласти ночью 6 ноября сняли северное сияние

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Поймать северное сияние удалось в Пятиречье.

В ночь на 6 ноября "охотникам за северным сиянием" удалось запечатлеть это природное явление в Ленинградской области. Фотографии в Instagram опубликовал Александр Спиридонов. 

Поймать северное сияние удалось в Пятиречье – посёлке в Запорожском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. По словам фотографа, это произошло около 01:30.

В конце октября необычное свечение неба заметили в Выборгском районе, Приозерске, Лосево и других населенных пунктах.

Фото: Instagram/ tooluxel

 

 

Теги: северное сияние
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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