В Ленобласти ночью 6 ноября сняли северное сияние

В ночь на 6 ноября "охотникам за северным сиянием" удалось запечатлеть это природное явление в Ленинградской области. Фотографии в Instagram опубликовал Александр Спиридонов.
Поймать северное сияние удалось в Пятиречье – посёлке в Запорожском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области. По словам фотографа, это произошло около 01:30.
В конце октября необычное свечение неба заметили в Выборгском районе, Приозерске, Лосево и других населенных пунктах.
Фото: Instagram/ tooluxel
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