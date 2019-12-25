В Ленобласти очевидцы засняли северное сияние

Снимки и впечатления опубликованы в соцсетях.

В ночь на субботу, 24 октября, очевидцы засняли северное сияние на территории Ленинградской области. В соцсетях любители звездного неба разместили снимки из разных частей региона.

В частности, необычное свечение неба заметили в Выборгском районе, Приозерске, Лосево и других населенных пунктах. Предполагается, что фотографы смогут поймать северное сияние еще раз в ночь на воскресенье.

Ранее мы сообщали о том, что северное сияние можно будет увидеть благодаря магнитной буре, которая начнется 22 октября. Любоваться красотами можно до 26 октября, потом бури пойдут на спад, буря достигнет максимальной силы 25 октября. Однако, при облачном небе или осадках увидеть сияние не получится.

Фото: Александр Спиридонов / ВКонтакте