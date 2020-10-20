Петербуржцы смогут наблюдать северное сияние в течение недели

Любоваться красотами можно до 26 октября.

В Петербурге и Ленобласти в течение этой недели можно будет наблюдать одно из самых красивых в мире явлений - северное сияние. Северное сияние можно будет увидеть благодаря магнитной буре, которая начнется 22 октября.

Любоваться красотами можно до 26 октября, потом бури пойдут на спад, буря достигнет максимальной силы 25 октября. Однако, при облачном небе или осадках увидеть сияние не получится.

Блогеры надеются, что при хорошей погоде изумрудное зарево пробьется даже через засветку ночного Петербурга. Но зрелищнее всего вид будет в отдаленных населенных пунктах.

Ранее на реке Вуокса сняли северное сияние.

Фото и видео: Telagram/ Астро Фото Болото (@lady_noname)