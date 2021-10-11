Дикий гусь решил отдохнуть на сооружениях петербургского Водоканала перед перелетом на юг

Центральная станция аэрации – излюбленное место отдыха диких зверей и птиц.

На Центральной станции аэрации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" утром 11 октября появился неожиданный гость – молодой дикий гусь, который отдыхал на острове Белый перед дорогой в теплые края. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Обнаружив дикую птицу на объекте водоотведения, работники предприятия уведомили об этом Комитет по природопользованию. Специалисты рекомендовали не трогать птицу, так как она не нуждается в помощи и, отдохнув, сможет и продолжить свой путь на юг.

Центральная станция аэрации – излюбленное место отдыха диких зверей и птиц. В прошлом году сюда забегали дикая лиса и белая ласка.

Фото и видео: Водоканал