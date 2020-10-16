Сотрудники "Водоканала" вернули в естественную среду лису, зашедшую в гости на станцию аэрации

Хищница устроилась на смотровой площадке здания и заснула.

Сотрудники петербургского "Водоканала" и комитета по природопользованию вернули в родные просторы лисицу, забежавшую на Центральную станцию аэрации. Как рассказали в официальной группе предприятия "ВКонтакте", хищница пробралась на станцию ночью 15 октября.

Сотрудники "Водоканала" отметили, что уже не в первый раз за месяц видели лису неподалеку, просто животное не сразу удалось поймать. Во второй раз лиса забралась на смотровую площадку одного из зданий по лестнице и уснула, спрятавшись от дождя. Именно в этот момент работники смогли поймать лису и передать ее специалистам комитета.

Ее выпустят на свободу в лесу, где ей не будет угрожать близкое соседство с человеком. рассказали в "Водоканале"

Предприятие довольно часто встречается с дикими животными: на Северную станцию аэрации, к примеру, прилетают гнездиться серые цапли, а у Юго-Западных очистных сооружений часто видят чибисов.

Также мы рассказывали, что за полгода в экослужбу Петербурга поступило 1300 обращений.

Видео: Водоканал Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"