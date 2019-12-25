За полгода в экослужбу Петербурга поступило 1300 обращений

За время работы специалисты спасли лося и трех осоедов.

За полгода работы Мобильная экологическая служба при комитете по природопользованию Петербурга приняла 1300 обращений. Как напомнили в пресс-службе комитета, в апреле экослужба впервые начала работу по поручению губернатора. Тогда градоначальник выразил уверенность, что большую роль в решении экологических проблем могут сыграть именно петербуржцы.

Большинство поступивших в службу жалоб касалось неприятных запахов в городе, еще в части сообщений говорилось о загрязненной нефтепродуктами и хозяйственно-бытовыми стоками воде. Также в обращениях фигурировали жалобы на появление диких животных в черте города, просьбы о сборе опасных отходов. За время работы дежурные экологи спасли трех краснокнижных осоедов и лося, застрявшего в Финском заливе, а также предотвратили несколько экологических аварий.

Экослужба продолжает работу в круглосуточном режиме. На место в разных случаях выезжают аварийные экослужбы ГУП "Экострой" и ГУП "Пиларн", ГГУП "СФ "Минерал".

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