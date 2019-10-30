В Ленобласти спасли раненого ястреба-осоеда

Ястреб-осоед имеет средние размеры, размах крыльев достигает 1,2 метра.

Раненого ястреба-осоеда обнаружили в деревне Харагеничи Тихвинского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Охотнадзора по 47 региону.

Травмированную птицу привезли в туристический центр "Великие Мандроги", где она будет проходить лечение.

Ястреб-осоед имеет средние размеры, размах крыльев достигает 1,2 метра. В целом является довольно редкой птицей. Свое название он заслужил тем, что разрушает гнезда ос и поедает их личинками. Также он не брезгует личинками диких пчел и шмелей. Помимо этого, ест жуков, кузнечиков, ящериц, лягушек и мелких птиц.

В начале года подстреленный ястреб сам "приполз" за помощью в центр "Сирин".

Фото: ВК/ Охотнадзор/47