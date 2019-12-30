Подстреленный Ястреб сам "приполз" за помощью в центр "Сирин"

Сейчас помочь птице может только настоящее чудо.

В благотворительном фонде "Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" сейчас занимаются лечением ястреба с огнестрельным ранением и осколочным переломом. Об этом сотрудники сообщили на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ветеринарный врач центра отметила, что птица обратилась к ним за помощью самостоятельно, буквально "приползла сама", но помочь "очередной жертве человеческой глупости и жестокости" сейчас может только настоящее чудо.

В комментариях сожалеют, что люди "палят по по всему живому" и желают пострадавшему скорейшего выздоровления.

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Фото: vk.com/seirenru