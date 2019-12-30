В Красном Селе заметили нарушающих ПДД уток

Пользователь Сети опубликовал фото с утками, которые переходят проезжую часть в Красносельском районе. Петербуржцы посмеялись, что птицы нарушили ПДД.
Снимок был опубликован 15 января. Уток заметили у Безымянного озера вне зоны пешеходного перехода. Комментаторы обратили внимание на то, что все чаще и чаще пернатые встречаются на дорогах.
Несмотря на "нарушение правил", стая добралась до края дороги в целости и сохранности.
Ранее петербуржцев попросили позаботиться о подкормке птиц.
Фото: vk.com/krasnoe_selo
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