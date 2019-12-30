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В Красном Селе заметили нарушающих ПДД уток
Сегодня, 22:40
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nadezhda_sib

В Красном Селе заметили нарушающих ПДД уток

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Все закончилось благополучно.

Пользователь Сети опубликовал фото с утками, которые переходят проезжую часть в Красносельском районе. Петербуржцы посмеялись, что птицы нарушили ПДД. 

Снимок был опубликован 15 января. Уток заметили у Безымянного озера вне зоны пешеходного перехода. Комментаторы обратили внимание на то, что все чаще и чаще пернатые встречаются на дорогах. 

Несмотря на "нарушение правил", стая добралась до края дороги в целости и сохранности. 

Ранее петербуржцев попросили позаботиться о подкормке птиц. 

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Теги: утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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