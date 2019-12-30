В Красном Селе заметили нарушающих ПДД уток

Все закончилось благополучно.

Пользователь Сети опубликовал фото с утками, которые переходят проезжую часть в Красносельском районе. Петербуржцы посмеялись, что птицы нарушили ПДД.

Снимок был опубликован 15 января. Уток заметили у Безымянного озера вне зоны пешеходного перехода. Комментаторы обратили внимание на то, что все чаще и чаще пернатые встречаются на дорогах.

Несмотря на "нарушение правил", стая добралась до края дороги в целости и сохранности.

Ранее петербуржцев попросили позаботиться о подкормке птиц.

Фото: vk.com/krasnoe_selo